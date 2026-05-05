Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerine göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 oldu.

"MESELE NE SAVAŞ NE DON NE DIŞ GÜÇLERDİR"

Açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayı enflasyonu bize açıkça şunu söylüyor: Mesele ne savaş ne don ne dış güçlerdir. Mesele yanlışta ısrar eden ekonomi yönetiminin ta kendisidir.

Mart ayında enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 1,64 iken, Nisan ayında bu oran yüzde 3,46’ya çıkmıştır. Yani daha bugünden, yarın önümüze konulacak 'maliyet şoku' bahanesi geçerliliğini kaybetmiştir.

Faizde yapılan yanlışlar, kamudaki bitmeyen israf, yüksek faiz altında ezilen reel sektör, tarımda, eğitimde, konutta atılmayan yapısal adımlar; artık milletin devlete değil, ekonomi yönetimine güvenini tüketmiştir.

Bugün Türkiye’nin ihtiyacı; kaynağı faiz lobilerine değil, üretime, tarıma, sanayiye, hizmet sektörüne yöneltecek bir iradedir. Başta ihale yasası olmak üzere, kamunun bütün israf kanallarını kapatacak ciddi bir değişimdir.

Anahtar Parti bunun için vardır. Milletimizin bu zor günlerinde, hak ettiği şekilde yönetilmesi; Türkiye’nin yeniden üreten, kazanan ve ayağa kalkan bir ülke olması için vardır."