Aydın-Muğla Karayolu üzerinde araçlarıyla seyir halinde olanlar yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor.
Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi Muğla Karayolu üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü aşırışı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulan otomobil, ters dönerken sürücü yaralandı.
Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü hemen ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik, durma noktasına gelirken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan yetkililer sağanak sebebiyle trafiğe çıkmak zorunda olan sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.