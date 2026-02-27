İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı, gümrük işlemlerini bekleyen binlerce 2026 model sıfır kilometre otomobille doldu. Havadan kaydedilen görüntülerde liman sahasının özellikle SUV ve elektrikli araçlarla tamamen kaplandığı, alanın adeta açık hava oto galerisine dönüştüğü görüldü. Sevkiyat sürecinin başlamasıyla artan stok miktarının, otomobil piyasasında fiyatları aşağı yönlü etkileyerek yeni bir denge oluşturması bekleniyor.

SUV YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Gümrük işlemlerini bekleyen araçların metrelerce uzanan sıralar oluşturduğu, liman içerisindeki park alanlarının büyük bölümünün yeni model otomobillerle kaplandığı gözlemlendi. Özellikle SUV ve elektrikli otomobillerin yoğunluğu öne çıktı.

Drone ile çekilen görüntülerde araçların neredeyse limanın tamamını kapladığı, kilometreler boyunca uzanan düzenli dizilimler oluşturduğu görüldü.

FİYATLAR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET EDEBİLİR

2026 model otomobillerin sevkiyat sürecinin başlamasıyla birlikte otomobil piyasasında fiyatların aşağı yönlü bir hareket sergilemesi bekleniyor. Limandaki yoğunluk, piyasada yeni bir fiyat dengesi oluşabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.