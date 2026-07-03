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Kaynak: İHA

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası can aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Amasya-Göynücek kara yolunda Gözlek köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami A. idaresindeki 05 AFC 867 plakalı otomobil ile İbrahim A. yönetimindeki 05 M 4515 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cafer Ak (55), olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs yolcuları Halit B., Ahmet A. ve Osman A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Cafer Ak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.