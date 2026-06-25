Kaynak: Dış Haberler Servisi

Otomotiv sektöründe prestij ve zarafetle özdeşleşen siyah renk, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen yeni bir inovasyonla farklı bir boyuta ulaştı. Matter & Light dergisinde yer alan çalışmaya göre, Çin’de faaliyet gösteren Nipsea Group bünyesindeki Ar-Ge uzmanları, üzerine düşen görünür ışığın yüzde 99,9’undan fazlasını tamamen yutan sıra dışı bir ultra siyah araba boyası üretmeyi başardı.

ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ BOŞLUĞA DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİ

Geliştirilen yenilikçi kaplama yöntemi, yüzeyin mikroskobik dokusunu farklılaştırarak ışığı kendi içinde hapseden "yapısal emilim" mekanizmasından yararlanıyor. Piyasada yer alan standart siyah otomobil boyaları en fazla yüzde 99,8 oranında ışık emilimi sağlarken, bu yeni formül görünür ışık dalga boylarının ortalama yüzde 99,9'unu tamamen ortadan kaldırıyor. Bu özel bileşimle kaplanan üç boyutlu objeler, tüm kıvrım ve hatlarını kaybederek derin bir boşluk veya iki boyutlu düz bir silüet gibi görünmeye başlıyor.

VANTABLACK'İN EKSİKLERİ BU FORMÜLLE GİDERİLDİ

Geçmiş dönemlerde görünür ışığın yüzde 99,965’ini absorbe edebilen "Vantablack" isimli nanomalzeme üretilmiş ve bir otomobil markası tarafından fuar gösterimi amacıyla bir araç üzerinde kullanılmıştı. Ancak karbon nanotüplerden elde edilen Vantablack teknolojisi, dış ortam şartlarına karşı rengini koruyamıyor, pigment yapısı hızla deforme oluyor ve yüksek maliyet barındırması sebebiyle seri üretime geçişe imkan tanımıyordu.

Çinli bilim insanları, karbon nanotüpleri geleneksel karbon siyahı pigmentiyle entegre ederek bu teknik engeli aşmayı başardı. İki malzemenin homojen şekilde bir araya gelmesi için, parçacıkları boyanın pürüzlü yüzeyinde ışığı yakalayacak hale getiren özel bir öğütme metodundan faydalanıldı.

STANDART EKİPMANLARLA UYGULANABİLİYOR

Çalışmada yer alan kimyager Zhiwei Liu, lüks araç sahiplerinin derin siyah tonlarına her zaman yoğun ilgi gösterdiğini ve üreticilerin uzun zamandır seri üretime uyumlu kaplama alternatifleri aradığını belirtti. Yeni geliştirilen formül, fabrikalardaki standart otomotiv sprey ekipmanları ile doğrudan yüzeye tatbik edilebiliyor.

Laboratuvarda gerçekleştirilen testlerde; nem, suya daldırma ve uzun süreli ısı etkilerine maruz bırakılan panellerde herhangi bir yapısal kusur veya yapışma kaybı gözlenmedi. Ultra siyah kaplama güncel otomotiv standartlarını karşılayacak şekilde kurgulanmış olsa da binek araçlarda ticari olarak yaygınlaşmadan önce dayanıklılık ve uygulama test süreçlerinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.