Volkswagen Mayıs 2026 fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listeye göre markanın tüm modellerine zam geldi.
Özellikle lansmana özel olarak 2.388.500 TL’den satılan yeni T-Roc’un fiyatı 2.701.000 TL’ye çıktı.
İŞTE VOLKSWAGEN T-CROSS 2026 MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ:
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel – Life - 2.230.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - Life - 2.630.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG-Style - 2.786.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.892.000 TL
Volkswagen Taigo 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.122.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.545.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.869.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.992.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.053.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.265.000 TL
Volkswagen Golf 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.214.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.773.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.128.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.326.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.547.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG – GTI - 5.499.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 6.913.000 TL
VOLKSWAGEN T-ROC 2026 MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.701.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.247.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.353.000 TL
Volkswagen Tiguan 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.335.000
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.288.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.574.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.131.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.487.000 TL
Volkswagen Tayron 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.595.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.692.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.596.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.700.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.905.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.004.000 TL
Volkswagen ID.4 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure – 2025 MY - 3.126.150 TL
Volkswagen ID.7 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik - Pro S – 2025 MY - 4.415.150 TL
Volkswagen Touareg 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - Elegance - 2025 MY - 10.717.150 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - R-Line - 2025 MY - 11.263.150 TL
VOLKSWAGEN PASSAT 2026 MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.529.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.217.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.681.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.811.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.062.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.102.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.230.000 TL