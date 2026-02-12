Alman otomobil üreticisi BMW, marş sisteminde yangın riskine yol açabilecek teknik bir kusur tespit edildiğini duyurdu. Şirket, Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 arasında üretilen bazı modeller için küresel çapta geri çağırma süreci başlattı.

Almanya’da 28 bin 582 aracın geri çağırılacağı belirtilirken, Alman basınında yer alan haberlere göre dünya genelinde bu sayının yaklaşık 575 bine ulaşabileceği ifade ediliyor. Şirket, toplam maliyet ve kesin küresel rakama ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

MARŞ SİSTEMİNDE AŞIRI AŞINMA

BMW’nin açıklamasına göre sorun, marş motoru otomatiğinde (selenoid) yüksek kullanım sonrası meydana gelen aşırı aşınmadan kaynaklanıyor. Bu durumun aracın geç çalışmasına ya da hiç çalışmamasına neden olabileceği bildirildi.

Aşınmanın ayrıca marş motorunda bölgesel aşırı ısınmaya yol açabileceği, bunun da kısa devre ve yangın riskini artırabileceği kaydedildi.

SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN İHTİMALİ

Şirket, en kötü senaryoda araç seyir halindeyken yangın çıkabileceği uyarısında bulundu. Sürüş sırasında ya da araçtan inerken duman görülmesi veya yanık kokusu alınması gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiği belirtildi.

BMW, olası risklere karşı araç sahiplerine motor çalışır durumdayken araçlarını gözetimsiz bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Geri çağırma; 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedan, 6 Serisi Gran Turismo ile X4, X5, X6 ve Z4 modellerinin belirli versiyonlarını kapsıyor. Özellikle Temmuz 2020–Temmuz 2022 döneminde üretilen ve belirli tipte marş rölesine sahip araçların risk altında olduğu vurgulandı.

Ayrıca daha önce yapılan onarımlar sırasında hatalı marş motoru takıldığı tespit edilen araçların da geri çağırma listesine dahil edildiği bildirildi.

BMW, Eylül 2025’te de benzer bir nedenle geniş çaplı bir geri çağırma gerçekleştirmişti. Önceki süreçte sorun su sızıntısına bağlı korozyondan kaynaklanırken, bu kez arızanın doğrudan parçadaki fiziksel aşınmadan ortaya çıktığı belirtildi.