Mars’ta yaşam tartışması alevlendi: Yeni bulgular NASA’yı heyecanlandırdı

Buna rağmen bilim insanları Mars’ta kesin olarak yaşam olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor. Perseverance aracının Jezero Krateri’nde keşfettiği ve mikroplara işaret edebileceği düşünülen “leopar desenli” kayalar da umut verse de, kesin sonuç için örneklerin Dünya’ya getirilmesi gerekiyor.