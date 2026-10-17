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Kaynak: AA

Erzurum'da mezar kazısı yapıldığı sırada, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Mezarlıkta rutin kazı çalışması yapan bir işçi, toprağın altında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Kazma darbesiyle ortaya çıkan nesnenin patlamamış bir top mermisi olduğunu fark eden görevli, soğukkanlılığını koruyarak durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SERİ NUMARASI YOK

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeye gelerek çevre emniyetini sağladı. Güvenlik çemberine alınan alandan titizlikle çıkarılan mermi, incelenmek üzere emniyet birimlerince teslim alındı.

Herhangi bir seri numarası ya da harf izine rastlanmayan merminin ilk incelemelere göre Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı ve asırlardır toprağın altında gömülü olduğu değerlendiriliyor.