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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor, geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Hasan Kol ile yeni sezonda da yoluna devam edecek.

Kırmızı-yeşilli ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Hasan Kol ile yeni sezon için de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Teknik Direktör Kol’un yalnızca saha içindeki başarısıyla değil, takıma kazandırdığı birlik, mücadele ve kazanma kültürüyle de şampiyonluğun mimarlarından biri olduğu vurgulandı.

Yeni sezonda daha büyük hedefler doğrultusunda mücadele edileceğinin belirtildiği açıklamada, “Birlikte inandık, birlikte mücadele ettik, birlikte şampiyon olduk. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yazılacak yeni hikâyeler var. Şampiyon hocamız Hasan Kol ile aynı inançla, aynı ruhla, daha büyük hedeflere” ifadelerine yer verildi.

Osmanelispor bu sene Bilecik’i Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek.