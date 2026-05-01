Bilecik'in Osmaneli ilçesinin ilçe oluşunun 100. yılında, yeni Belediye Hizmet Binasının açılış töreni büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, İYİ Parti İlçe Başkanları ve Yöneticileri, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, siyasi parti temsilcileri ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, önceki dönem belediye başkanlarına plaket takdim edildi.

Folklor gösterileri, mehteran takımı gösterileri, çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve çeşitli ikramlarla renklenen açılış programı Osmeneli'ye yakışır bir birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Bekir Torun, yeni Belediye Hizmet Binasının Osmaneli’ye hayırlı olmasını dileyerek, katılım sağlayan tüm misafirlere ve hemşehrilerine teşekkür etti.