Geçen yaz 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Osimhen, golleriyle sarı-kırmızılı ekibe katkı sağlamayı sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ağlarını sarsarak tur biletini getiren yıldız oyuncu, bu sezon 16 gol ve 5 asist üretti.

Sabah gazetesinin haberine göre Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde takımına 12 puan kazandıran Osimhen, son 16 turuna kalınmasıyla yıllık 21 milyon euroluk ücretinin yüzde 84’ünü şimdiden çıkarmış oldu.

Forvet, doğrudan 17.5 milyon euro katkı sağlarken, son 16 turunda da skor katkısı verip Galatasaray çeyrek finale yükselirse kulüp ek olarak 12 milyon euro gelir elde edecek.