Galatasaray’da lig arasının en hareketli gündemi Victor Osimhen’in sakatlığı ve Mauro Icardi kriziyle şekillenirken Sabah Spor’un yazarı Levent Tüzemen sarı-kırmızılıların nabzını tuttu. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan’ın sorularını yanıtlayan Tüzemen hem derbi öncesi müjde verdi hem de kulüp içindeki tartışmaları masaya yatırdı. Deneyimli yazarın açıklamaları camiada geniş yankı uyandırdı.

DERBİ HEYECANIYLA OSİMHEN MÜJDESİ

Tüzemen Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in ameliyat sonrası dönüş süreci konusunda iyimser bir tablo çizdi. Bir aksilik olmazsa Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de sahada olacağını açıkladı. Tecrübeli yazar kırılan kemiğin kişinin yaşı kadar sürede kaynadığını hatırlatarak bugünkü tıbbın teknolojik imkânlarına ve Galatasaray’ın başarılı doktoru Yener İnce’ye güvendiğini vurguladı.

PARAGÖZ MENAJER İTHAMI

Tüzemen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin menajeri Pino’yu sert sözlerle eleştirdi. Bu kadar paragöz bir menajer görmediğini belirten Tüzemen menajerin kendi menfaati uğruna Icardi’ye zarar verdiğini savundu. Icardi’nin kulübe gönderdiği 4 milyon Euro’luk ihtarnameyi Osimhen’in 75 milyon Euro’luk transfer bedeliyle kıyaslayarak komik bulduğunu dile getirdi. Menajerin isteğini imaj hakları adına bahşiş olarak nitelendiren Tüzemen yönetimden bu konuda hesap sormasını istedi.

ICARDI’DEN VEFA VE SORUMLULUK BEKLENTİSİ

Tüzemen Icardi’nin Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdığını ve taraftarın gönlünde taht kurduğunu hatırlattı. Ancak ışıldamayan demirin pas tuttuğunu ifade ederek Osimhen’in olmadığı süreçte Icardi’nin taşın altına gövdesini sokması gerektiğini belirtti. Arjantinli futbolcunun Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek’e vefa borcu olduğunu vurgulayan Tüzemen özür dileyerek golcülük unvanıyla işbaşı yapmasını istedi.

MEDYADA ALGI OPERASYONLARINA SERT TEPKİ

Tüzemen sosyal medya YouTube ve bazı görsel yazılı medya organlarında Galatasaray’a karşı sistematik bir algı operasyonu yürütüldüğünü öne sürdü. Barış Alper Yılmaz’ın ayrılığı Lucas Torreira’nın Boca’ya gidişi Uğurcan Çakır’a Avrupa teklifleri ve Gabriel Sara’nın İngiliz kulüplerinin radarında olması gibi haberleri örnek verdi. Bir dönem “Galatasaray’da 11 oyuncu satılık” manşetlerinin atıldığını hatırlatan Tüzemen yalan haberlere rağmen kulübün ayakta kaldığını kaydetti.

DURSUN ÖZBEK’E İKİ YIL DAHA TAM DESTEK

Galatasaray’da başkanlık seçimi gündemine değinen Tüzemen Dursun Özbek’in seçime gireceğini ve iki yıl daha görevde kalması gerektiğini savundu.

Özbek’in dört yıllık icraatında sadece sportif başarı değil ekonomik düzlüğe de çıkardığını belirtti. Bankalar Birliği borcunun ödendiğini Kemerburgaz tesisinin hayata geçirildiğini stad çevresindeki salon tesislerinin yapılacağını ve Ada’nın tapusunun alındığını hatırlattı. Sponsorluklarda zirve yapan kulübün UEFA ve FIFA standartlarında borçsuz hale getirildiğini ifade eden Tüzemen camianın Özbek’e iki yıl daha görev vereceğine inandığını dile getirdi.