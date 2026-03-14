Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri (Oscar) için geri sayım başladı. 15 Mart gecesi düzenlenecek tören öncesinde eleştirmenler ve sinema otoriteleri önemli kategoriler için tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

Bu yılki tören Türkiye’de Disney+ platformu üzerinden izlenebilecek. Gecenin sunuculuğunu ise Emmy ödüllü komedyen ve televizyon sunucusu Conan O’Brien üstlenecek.

“SİNNERS” ADAYLIKLARDA ÖNE ÇIKTI

Adaylık sayıları incelendiğinde Sinners filmi dikkat çekiyor. Yapım, 16 farklı kategoride aday gösterilerek bu yılın en fazla adaylık alan filmi oldu. Onu 13 adaylıkla One Battle After Another takip ediyor.

EN İYİ FİLM YARIŞINDA REKABET YÜKSEK

“En İyi Film” kategorisinde bu yıl oldukça güçlü bir liste bulunuyor. Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams filmleri ödül için yarışacak.

Eleştirmenlere göre yarış özellikle Sinners ile One Battle After Another arasında geçiyor.

OYUNCULUK KATEGORİLERİNDE GÜÇLÜ ADAYLAR

“En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura ödül için yarışacak.

“En İyi Kadın Oyuncu” dalında ise sezon boyunca birçok ödül kazanan Jessie Buckley favori isimlerden biri olarak gösteriliyor. Buckley’e karşı Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone yarışacak.

YÖNETMENLİKTE ANDERSON FAVORİ

Eleştirmenlere göre Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” filmiyle en güçlü yönetmen adaylarından biri. Anderson’ın filmi, birçok ödül töreninde önemli başarılar elde ederek Oscar için güçlü bir konuma geldi.

SONUÇLAR 15 MART GECESİ AÇIKLANACAK

Oscar ödüllerinin kazananları, 15 Mart gecesi düzenlenecek törenle açıklanacak. Sinema dünyasının gözü, ödül sezonunun en büyük gecesinde hangi yapımların ve oyuncuların ödülle ayrılacağında olacak.