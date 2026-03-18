Marvel ve Sony ortak yapımı olan filmde, Holland bir kez daha herkesin sevdiği “mahalle dostu” Örümcek Adam olarak kamera karşısına geçiyor. Fragman, hem aksiyon dozunu yükselten sahneleri hem de karakterin duygusal yolculuğunu öne çıkaran anlarıyla dikkat çekiyor.

Marvel Cinematic Universe içindeki dördüncü solo Spider-Man macerası olan yapım, 2021’de büyük ses getiren Spider-Man: No Way Home’dan sonra Holland’ın role dönüşünü simgeliyor. Film, Temmuz sonunda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda tanıdık yüzleri de barındıran yapımda Mark Ruffalo yeniden Hulk karakterine hayat verirken, Jon Bernthal Punisher rolüyle evrene dahil oluyor. Ayrıca Michael Mando’nun canlandırdığı Scorpion karakterinin hikâyede önemli bir yer tutması bekleniyor.

Öte yandan Sadie Sink Marvel evrenine bu filmle ilk adımını atarken; Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas ve Marvin Jones II gibi isimler de kadroya dahil olarak projeye güç katıyor.

Film, Temmuz ayının son haftasında vizyona girerek yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.