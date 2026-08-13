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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, sosyal tesislerinde düzenlediği renkli etkinliklerle yaz akşamlarını şenlendiriyor. Boztepe Volkan Konak Seyir Terası, Ekopark ve Sağlıkçılar Parkı’nda düzenlenen açık hava sineması, DJ performansları ve canlı müzik etkinlikleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ortahisar Belediyesi, düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya öncülüğünde, sosyal tesisleri vatandaşların buluşma noktasına çeviren Ortahisar Belediyesi, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası, Ekopark ve Sağlıkçılar Parkı’nı yaz akşamlarının eğlence merkezi haline getirdi.

SOSYAL TESİSLER, RENKLİ ETKİNLİKLERİN ADRESİ OLDU

Kent sakinlerinin sosyal yaşamını canlandırmayı ve ailelerin bir arada keyifli vakit geçirmesini hedefleyen Ortahisar Belediyesi, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası, Ekopark ve Sağlıkçılar Parkı’nda düzenlenen açık hava sineması, DJ performansı ve canlı müzik etkinlikleri ile eğlenceyi doruğa çıkarıyor. Sosyal tesislerinin lezzetli, zengin ve uygun fiyatlı menülerinden eğlence ve sanat dolu etkinlikler eşliğinde yararlanan Ortahisar halkı, aktivitelere yoğun ilgi gösteriyor.

MÜZİK ZİYAFETİ, EKOPARK VE SEYİR TERASI’NDA SÜRDÜ

Etkinlikler kapsamında Ekopark’ta sanatçı Neco Orkun, Türk pop müziği ve Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarıyla, Volkan Konak Seyir Terası’nda da Baran Şahin’in DJ performansı, Doğaç İskender’in perküsyon performansı davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinliklerde keyifli vakit geçiren vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA: “SOSYAL TESİSLERİMİZİ, SANAT ETKİNLİKLERİ İLE TAÇLANDIRIYORUZ”

Sosyal tesisleri sadece yeme-içme mekânları olarak değil, vatandaşların aileleriyle birlikte güvenli ve keyifli vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanları olarak gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Tesislerimizde sunduğumuz zengin ve bütçe dostu hizmet anlayışını, kültür ve sanat etkinliklerimizle taçlandırıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklere olan ilgi, vatandaşlarımızın kültür sanat aktivitelerine olan özlemini de gösteriyor. Ortahisar’ımızın sosyal hayatını canlandıran bu tür etkinliklerimizi, artırarak sürdüreceğiz" dedi.