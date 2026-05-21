Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi. Ortahisar Belediye Meclisi Üyesi, biyolog ve ilk yardım eğitmeni Arzu Öktem tarafından verilen eğitimde, acil müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği ve şok cihazı kullanımı, uygulamalı olarak anlatıldı.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların bilinçlenmesini ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla eğitim ve farkındalık programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen İlk Yardım Farkındalık Eğitimi, Orhan Karakullukçu Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Meclisi Üyesi, biyolog ve ilk yardım eğitmeni Arzu Öktem tarafından verilen eğitime, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

İSKENDER, İLK YARDIMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, yaşam boyunca çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşıldığını belirterek temel ilk yardım uygulamalarının herkes tarafından bilinmesi gereken, hayat kurtaran bilgiler olduğunu söyledi.

ÖKTEM, İLK YARDIM TEKNİKLERİNİ UYGULAMALI OLARAK ANLATTI

Programda ilk yardım eğitmeni Arzu Öktem tarafından genel ilk yardım bilgileri, trafik kazalarında müdahale yöntemleri, acil durumlarla başa çıkma süreçleri ve temel yaşam desteği konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Ani kalp durmalarında ilk 3-5 dakikanın hayati önem taşıdığını belirten Öktem, kalbi durmuş bir hastaya uygulanacak şok müdahalesinin kişiyi hayata döndürme oranını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Şok cihazının yetişkinler ve bebeklerde kullanımını uygulamalı olarak anlatan Öktem, ilk yardımda sıralı şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekerek bu uygulamaların çevre güvenliği, bilinç kontrolü, baş-çene pozisyonu, ağız içi kontrolü, 112 çağrısı ve şok cihazı kullanımından oluştuğunu söyledi.

İlk yardımda 5N kuralı, Heimlich manevrası, felç durumlarında ilk müdahale, kene ısırmaları, akrep sokmaları, zehirlenme ve suda boğulma vakalarında uygulanacak ilk yardım yöntemlerini anlatan Öktem, ayrıca yaz mevsimi ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla karşılaşılabilecek acil durumlar ve ilk yardım müdahaleleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Programın sonunda Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, ilk yardım eğitmeni Arzu Öktem’e teşekkür sertifikası takdim etti.