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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon turizminde yeni bir çekim merkezi olacak Çağlayan Şelalesi Projesi'nde incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Başkan Kaya, “Yol çalışmaları yüzde 72 oranında tamamlandı. Kıymetli hemşerilerimiz ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz için çok güzel bir adres oluşturuyoruz” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon turizminde yeni bir çekim merkezi olacak Çağlayan Şelalesi Projesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Fen İşleri Müdürü Çetin İshak ve müdürlük personelinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Kaya, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında yüklenici firma temsilcisinden bilgi aldı.

BAŞKAN KAYA: “TURİZME YENİ BİR ADRES OLACAK”

Trabzon turizmine önemli bir değer kazandırmak için ciddi bir uğraş verdiklerini belirten Başkan Kaya, “Projemizin yol çalışmaları yüzde 72 oranında tamamlandı. Bir sonraki adımda, şelalemizi ortaya çıkaracak ve turizm noktası haline getirecek sosyal donatı imalatlarımıza başlayacağız. Kıymetli hemşerilerimiz ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz için çok güzel bir adres oluşturuyoruz. Kentimize değer katacak bu projeye emek veren bütün çalışma arkadaşlarımıza ve yapımcı firmaya çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Özbirlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çağlayan Şelalesi Projesi’nde yüklenici firmanın yürüttüğü çalışmalarda 600 metrelik bağlantı yolunun yüzde 72’si tamamlanırken, yolun kotlandırılması, tesviyesi, sanat yapıları ve dere temizliği işlemleri devam ediyor. Planlanan takvim doğrultusunda ilerleyen yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından projede yer alan yürüyüş yolları, seyir terasları, gölet, restoran ve piknik alanlarının imalatına başlanacak.