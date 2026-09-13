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Kaynak: DHA

Ortadoğu’da bölgesel gerilimi tırmandıran Doğu-Batı Petrol Boru Hattı saldırısına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, istihbarat ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu neticesinde, Suudi Arabistan’ın Riyad ve Medine bölgelerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) fırlatma rampasının Irak topraklarında bulunduğunu ilan etti.

FAİL TESPİTİ İÇİN İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sözcü Numan, güvenlik güçlerinin tespit ettiği fırlatma rampası üzerinde teknik uzmanların kriminolojik ve adli incelemelerini sürdürdüğünü belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren faillerin ve arkasındaki yapıların ortaya çıkarılması amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla anlık istihbarat paylaşımının kesintisiz devam ettiği aktarıldı.

BAĞDAT’TAN KARARLI DOKTRİN MESAJI

Irak'ın bölgesel çatışmaların parçası olmama ilkesini vurgulayan Sabah en-Numan, ülkesinin güvenlik politikasını şu sözlerle ifade etti:

"Irak yalnızca kendi topraklarının hedef alınmasını engelleyen bir politika izlemiyor; aynı zamanda Irak topraklarının komşu veya üçüncü bir ülkeyi hedef almak amacıyla kullanılmasına da asla izin vermeyen net bir tutumu benimsiyor."