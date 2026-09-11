Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme

Türkiye ve Mısır arasında imzalanan HAMZA-1 İHA anlaşması Atina'da çok konuşuldu. Yunan Ethnos gazetesi, Miçotakis'in Kahire ziyaretinden hemen sonra gelen bu hamleyi "Türkler zaten oradaydı" sözleriyle manşetine taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 1

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımları, Ege'nin karşı kıyısında büyük bir yankı uyandırdı.

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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 2

Mısır'da gerçekleştirilen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda HAVELSAN ile Mısır devletine ait AID arasında imzalanan HAMZA-1 insansız hava aracı satış anlaşması, Yunanistan'da büyük etki yarattı.

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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 3

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ethnos, yapılan anlaşmaya ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu.

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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 4

‘SIRADAN BİR HAMLE OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ’

Dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan, pist gerektirmeden topçu birlikleri için gözetleme ve hedef tespiti gerçekleştirebilen HAMZA-1, Yunan medyasında sıradan bir ticari hamle olarak değerlendirilmedi.

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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 5

Ethnos gazetesi, HAVELSAN'ın teknolojik birikimi ile Mısır'ın üretim kapasitesinin birleştiğine dikkat çekerek tehlikeli bir durum olarak niteledi.

Gerçekleştirilen değerlendirmede, "Bu, iki ülke arasında otonom sistemler alanında daha geniş bir iş birliğinin parçasıdır. HAVELSAN'ın İHA'lar alanındaki bilgi birikimi Mısır'ın üretim kapasitesi ile buluşuyor. Yani bu durum bir satışın ötesidir” sözlerini sarf etti.

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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 6

Anlaşmanın zamanlaması ise Atina kulislerinde soğuk duş etkisi yarattı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kahire'ye yaptığı ziyaretin hemen ardından gelen bu imza, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki diplomatik çabalarını boşa çıkardı. Gazete, Atina'nın Mısır'ı kendi yanına çekme çabalarının Türkiye'nin köklü stratejisi karşısında yetersiz kaldığını şu itirafla dile getirdi:

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Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme - Resim: 7

"Atina, Mısır'ı kaybetmemek için çaba gösterip Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır hattında bir görüşme gerçekleştirirken, Türkler adeta 'biz zaten buradaydık' dedi. Özellikle savunma sanayisi, Ankara-Kahire hattında yakınlaşmanın en hızlı ilerlediği alan olmaya devam ediyor."

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