Türkiye’den İHA hamlesi: Yunanistan'dan jet hızıyla değerlendirme

Ethnos gazetesi, HAVELSAN'ın teknolojik birikimi ile Mısır'ın üretim kapasitesinin birleştiğine dikkat çekerek tehlikeli bir durum olarak niteledi.

Gerçekleştirilen değerlendirmede, "Bu, iki ülke arasında otonom sistemler alanında daha geniş bir iş birliğinin parçasıdır. HAVELSAN'ın İHA'lar alanındaki bilgi birikimi Mısır'ın üretim kapasitesi ile buluşuyor. Yani bu durum bir satışın ötesidir” sözlerini sarf etti.