Karabük'ün Yenice ilçesinde okuldan ayrıldıktan sonra ormanlık alana giden lise öğrencisi Rıdvan Dereli kayboldu. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
EKİPLER ORMANLIK ALANDA ARAMA YAPIYOR
Olay, Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. Okul çıkışında ormanlık alana giden Rıdvan Dereli'den bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, öğrencinin bulunması için ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.