Ekonomik kriz ve Orta Doğu’daki jeopolitik nedenlerden ötürü altın inişli çıkışlı performansını sürdürüyor.
Şirin Sarı altında rakam verdi: 2027’de gelebileceği seviyeyi açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, katıldığı bir programda altının durumu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, katıldığı televizyon kanalında altının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yıl geneline bakıldığında altının 9 ayın 5'ini düşüşle, 4'ünü ise yükselişle tamamladığını belirten Sarı, ekim ayının da kötü bir seyirle başladığına vurgu yaptı. Sarı, altın tarafında görüşlerin ciddi şekilde ayrıştığını ifade ederek, dünyada 5 bin dolara kadar yükseliş bekleyenlerin yanı sıra 3 bin 500 dolarlara kadar gerileme öngörenlerin de bulunduğunu belirtti.
'ALTINDA YAPISAL BİR DEĞİŞİKLİK VAR'
Altındaki ayrışmanın sebeplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, Dünya Altın Konseyi'nin son raporuna vurgu yaptı. Altında yapısal bir değişiklik yaşandığını belirten Sarı, bunun en önemli nedenlerinden birinin merkez bankalarının altın alımları olduğunu söyledi.
ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Sarı, “Altın kısa vadeli düşebilir, Amerika faizleri artırabilir ama ‘biz yine portföyümüzde bir miktar altın bulunduralım, olası risklere karşı’ diyen taraf aslında biraz daha altının o yapısal değişikliğini sağlıyor. O yüzden bir ayrışma var” dedi. Sarı, 2026 yıl sonu için ons altın tahmininin 4.500 ile 5.000 dolar aralığında olduğunu açıkladı.
Petrol fiyatlarının da altın üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini ifade eden Sarı, Brent petrolün 120 dolar ve üzerindeki seviyelere çıkması halinde altındaki baskının artabileceğini söyledi.
Sarı, “Eğer petrol de Brent tarafında 120 dolarları, hatta üzerinde fiyatlamalar konuşuluyorsa; 140, 150 dolar gibi seviyeler biraz altının baskılanmasını sağlayabilir kısa vadede. Ama orta ve uzun vadede yine yükseliş beklentisini korur diye düşünüyorum altın” ifadelerini kullandı.
Altın yatırımında portföy çeşitlendirmesine dikkat çeken Sarı, yatırımcıların tüm varlıklarını tek bir enstrümana yönlendirmemesi gerektiğine işaret etti.
‘YÜZDE 15-20’LERİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE…’
Gram altının 8 bin 300 TL seviyelerinde olduğu dönemde yaşanan mağduriyetleri hatırlatan Sarı, evini veya arabasını satarak altına yönelen yatırımcıların bulunduğunu ve bu kişilerin bugün zarar durumunda olabildiğini söyledi.
Sarı, altının portföylerde yüzde 15-20'yi geçmeyecek şekilde tutulabileceğini belirterek, “O yüzden yüzde 15-20'leri geçmeyecek şekilde, aslında her enstrüman için belki de... Ama altın biraz daha hantal, biraz daha uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için yüzde 15-20'leri geçmeyecek şekilde portföylerde altın bulundurulabilir” dedi.