Şirin Sarı altında rakam verdi: 2027’de gelebileceği seviyeyi açıkladı

ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ



Sarı, “Altın kısa vadeli düşebilir, Amerika faizleri artırabilir ama ‘biz yine portföyümüzde bir miktar altın bulunduralım, olası risklere karşı’ diyen taraf aslında biraz daha altının o yapısal değişikliğini sağlıyor. O yüzden bir ayrışma var” dedi. Sarı, 2026 yıl sonu için ons altın tahmininin 4.500 ile 5.000 dolar aralığında olduğunu açıkladı.