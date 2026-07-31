Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ve şiddetli rüzgarların etkisini artırmasıyla birlikte kritik bölgelerde başlayan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Devasa bir saha gücü ve hava filosuyla yürütülen çalışmalarda yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, rüzgarın zorlaştırdığı bazı noktalarda ise ekiplerin çetin mücadelesi 7/24 esasına göre devam ediyor. Yangınlardaki son tabloya ve teyakkuz halindeki illere ilişkin detaylar, İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÜLKEMİZ GENELİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SON DURUM

Ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA’dan oluşan hava gücünün yanı sıra; 1.953 arazöz, 2.766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yapıyor. 1.600’ü aşkın noktada konuşlandırılan ekipler, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz’dan bu yana ülkemiz genelinde 133’ü orman dışı olmak üzere 206 yangına müdahale edildi.

En son Muğla/Fethiye’deki yangın olmak üzere; bu yangınların 202’si tamamen kontrol altına alındı.

Mevcutta devam eden 4 yangından;

-Balıkesir/Gömeç

-Antalya/Alanya

-Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

-Aydın/Çine’de ise dün öğleden sonra başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin mücadele veriyor.



Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde olası orman yangınlarına karşı daha da dikkatli olunması gerekiyor."