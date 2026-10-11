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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden kaptan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda hem takımının performansını hem de fiziksel durumunu değerlendirdi.

Milli aranın ardından galibiyet elde etmenin önemine dikkat çeken Orkun, Beşiktaş'ın sahada daha iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

'OYUNUMUZ İYİ DEĞİLDİ'

Orkun Kökçü'nün açıklamaları şu şekilde:

"3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı.

Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var.

Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, önümüze bakacağız."

'YÜZDE YÜZ DEĞİLİM'

Sakatlık sürecinin ardından henüz istediği ritmi yakalayamadığını belirten Beşiktaş kaptanı, fiziksel durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü, "Yüzde yüz değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Maç güzeldi, daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve gol güzeldi." diye konuştu.