Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında frikikten attığı golle farkı ikiye çıkaran Orkun Kökçü, galibiyette önemli rol oynadı.

ORKUN KÖKÇÜ: 'İLK YARIDA ZORLANDIK'

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Orkun Kökçü, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, ilk bölümde zorlandıklarını vurgulayarak, “Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik.” dedi.

'ORTADAN OYNAMAYI DENEDİK'

Rakibin oyun planına karşı istedikleri üretkenliği sağlayamadıklarını belirten milli futbolcu, “Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Bunu iyi yapamadık.” ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİK'

Sergen Yalçın'ın devre arasında yaptığı uyarıların etkili olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, “Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık.” şeklinde konuştu.