Uzmanlar ve ekonomistler altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor. Uzmanlara göre altın fiyatlarında savaş sebebiyle bu dalgalı seyir normal görülüyor. Fakat uzun vadede yükseliş beklentisi sürüyor.
İslam Memiş altın için yeni rakam verdi: Yatırımcılara uyarı
Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle altın rakamlarıyla ilgili konuştu. Memiş altın için yeni rakamı verdi.Derleyen: Baran Yalçın
Finans Analisti İslam Memiş’ten altın yorumu geldi. Piyasaların sürprize açık olduğunu vurgulayan Memiş, piyasalardaki düşüşün kalıcı olmadığını söyledi.
Gram altında güçlü desteği aşağı yönlü kırıldığını belirten İslam Memiş, “Dolar endeksinin 100 seviyesine yükselmesiyle altın fiyatları geriledi ve şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 5 bin 80 dolar seviyesinde. Yani tam anlamıyla baskı altında kalıyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için aslında bir fırsat sunmuş oldu” sözlerini sarf etti.
“Savaş sürecinde fiyatlar baskılanmaya devam ediyor” diyen Memiş, “Doların değer kazanmasıyla birlikte baskı altında kalan altın ons fiyatı için şu anda 5 bin 30 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda” dedi.
Gram altın için tahminlerde bulunan İslam Memiş, en güçlü destek seviyesi olan 7 bin 350 TL’nin aşağı yönlü kırıldığını ifade etti.
Gram altının şu anda düşük olduğunu belirten Memiş, “Bu seviye bize göre oldukça düşük. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar veya eline yeni para geçmiş olanlar için altın şu anda düşük ve alınabilir bir seviyede gidiyor. Bizim beklentimiz yine yükseliş yönlüdür; hem ons altında hem gram altında savaş sonrası yükseliş beklemeye devam ediyoruz” dedi.