Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş Gençlerbirliği’ne konuk oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALDI

Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Koita, Djalo’ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR’ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA BASKI KURMAKTA ZORLANDI

Sahada 10 kişi kalan Gençlerbirliği’ne karşı Beşiktaş beklenen baskıyı kuramadı.

Topa büyük oranda sahip olan siyah beyazlılar gol yollarında zorlandı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

OH'UN İNATÇILIĞINDA OLAITAN PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Beşiktaş üst üste şutlarla Gençlerbirliği kalesini ablukaya aldı.

Ev sahibi ekip eksik oynaması nedeniyle oyunda bir türlü dengeyi sağlayamadı.

Mücadelenin 56’ıncı dakikasında Hyeon gyu Oh’un inatçılığı Beşiktaş’a golü getirdi.

Güney Koreli forvetin bireysel çabalarıyla rakip ceza sahasında yarattığı pozisyonda Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştıramadı ve Olaitan ceza sahası içerisinde önüne düşen topu gelişine vurarak ağlara gönderdi.

Bu golle birlikte Beşiktaş ikinci yarıdaki oyun üstünlüğünü skora da yansıttı.

ORKUN SEZONUN EN İYİ GOLLERİNDEN BİRİNE İMZA ATTI

Zorlu maçta dakikalar 67’yi gösterdiğinde bu kez kaptan Orkun Kökçü sol kanatta dar açıdan kullandığı serbest vuruşta sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak farkı ikiye çıkardı.

ERSİN DESTANOĞLU KRİTİK KURTARIŞLARLA SKORU KORUDU

Kalan dakikalarda oyunda tempo düşerken Gençlerbirliği son dakikalarda hızlı hücumlarla etkili oldu. Bu bölümde Ersin Destanoğlu yaptığı kritik kurtarışlarla skoru korumayı başardı.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMADI, GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GAlİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Gençlerbirliği deplasmanında sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş puanını 49’a yükseltti.

Volkan Demirel yönetiminde ikinci maçını da kazanamayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bahiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh

GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı başladı.

KOITA'NIN ŞUTUNDA ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

3' Gençlerbirliği atağında Koita'nın sağ çaprazdan sert şutunda Ersin köşeye giden topu çeldi.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖKTAN İLE TEHDİT YARATTI

13' Korner vuruşunu kısa kullanan Göktan arkadaşıyla paslaştıktan sonra ceza sahası içerisine girip kaleyi düşündü. Ancak şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

18' Koita'nın yere düşerken Djalo'ya yaptığı müdahale sonrası VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izleyen Yasin Kol kırmızı kartına başvurdu. Koita'nın atılmasıyla Gençlerbirliği sahada 10 kişi kaldı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE GOLE YAKLAŞTI

40' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Orkun köşeye doğru sert bir şut gönderdi. Kaleci Ricardo iki hamlede topa sahip oldu.

İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 BEŞİKTAŞ

NDIDI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

48' Ndidi'nin uzaklardan şansını denedi. Ancak top farklı şekilde dışarı gitti.

OLAITAN ÖNEMLİ FIRSATTAN YARARLANAMADI

51' Beşiktaş atağında Murillo'nun ortasında Ricardo'nun uzaklaştırdığı topa gelişine vurmak isteyen Olaitan ceza sahası içerisinde net pozisyonda kötü bir vuruş yaptı.

BEŞİKTAŞ OLAITAN'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

56' Oh'un dar açıdan sert şutunda Ricardo'dan seken topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırmak istedi. Ancak top ceza sahası içerisinde Olaitan'ın önüne düştü. Olaita gelişine vurarak bu kez pozisyonu golle sonuçlandırdı.

ORKUN KÖKÇÜ FRİKİKTEN HARİKA BİR GOLE İMZA ATTI

67' Orkun Kökçü sol kanatta dar açıdan kullandığı serbest vuruşta harika bir gole imza attı. Milli oyuncunun şutunda top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu. Beşiktaş bu golle farkı ikiye çıkardı.

ONYEKURU ERSİN'İ GEÇEMEDİ

85' Gençlerbirliği kontra atağında Onyekuru'nun çaprazdan şutunu Ersin Destanoğlu parmaklarının ucuyla kurtardı.