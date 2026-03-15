Ekonomik kriz ve enflasyonun da etkisiyle erken seçim çağrıları yükselirken anket şirketleri de her ay seçim anketi sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.
AKP'li şirket anket sonuçlarını açıkladı: AKP'ye büyük uyarı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, "bugün seçim olsa" başlığıyla bir anket yayınladı. Aktaş, AKP'nin oyunu artırması için uyarılarda bulunarak, emekli ve dar gelirli yurttaşlara dikkat çekti.Derleyen: Baran Yalçın
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, “bugün seçim olsa” başlığıyla gerçekleştirdikleri anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan Aktaş, “AKP OYUNU DAHA DA ARTIRABİLİR Mİ?” sorusunu sorarak, AKP’ye emekli ve dar gelirli yurttaşlar konusunda uyarılarda bulundu.
Aktaş, “AK Parti, büyük siyasi süreçleri yönetme okyanusları geçme konusunda oldukça tecrübeli bir partidir. Ancak küçük meselelerin çözümü çoğu zaman sokağın ritmiyle birlikte yaşamaktan geçer.
Emekliler, dar gelirliler ve küçük esnaf Türkiye’de geniş kitleleri temsil ediyor. Bu gruplar doğaları gereği kitle partisi olan AK Parti’nin tabanında önemli bir yer tutuyor.
Parti tabanının odaklanması gereken yer burasıdır. Kitleler her meselenin çözümünü beklemezler, işin sahibinin meseleyle ne kadar ilgili olduğunu daha çok önemserler” sözlerini sarf etti.
AKP’ye yakın Genar Araştırma Şirketi’ne göre ise olası bir seçimde partilere göre oy oranları şu şekilde, BUGÜN SEÇİM OLSA
(MART 2026)
AK Parti: %34,2
CHP: %31,8
DEM Parti: %8,9
MHP: %8,6
İYİ Parti: %5,2
Zafer Partisi: %3,1
Anahtar Parti: %2,5
Yeniden Refah Partisi: %2,3
Saadet Partisi: %1,1
TİP: %1,0
Diğer: %1,3