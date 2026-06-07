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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda zorlu bir meteorolojik süreçle karşı karşıya kalabileceğini ifade ederek, sıcak hava dalgaları, ani su baskınları, orman yangınları ve kuraklık riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Şen, önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde etkili olacak geniş çaplı ve sistemli bir yağış beklenmediğini belirtti. Ancak Niğde'de meydana gelen sel felaketine benzer şekilde, kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakan lokal sağanakların görülebileceğini ifade eden Şen, bu tür yağışların ani su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

BAZI BÖLGELERDE SICAKLIKLAR 40 DERECEYE YAKLAŞMAYA BAŞLADI

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini söyleyen Şen, özellikle Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıktığını söyledi.

İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevresinde termometrelerin 36-37 dereceyi gördüğünü belirten Şen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşmaya başladığını belirtti.

ORHAN ŞEN’DEN ORMAN YANGINLARI İÇİN KRİTİK UYARI

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan ve yükselen sıcaklıklarla beraber orman yangını riskinin de yükseldiğini belirten Şen, vatandaşların özellikle yaz aylarında çok daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Şen, nem oranlarının henüz kritik seviyelere gerilemediğini ancak yangın tehlikesinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

'SÜPER EL NİNO ETKİSİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ'

Bu sene dünyanın güçlü bir Süper El Nino sürecine girdiğini ifade eden Şen, haziran ayı verilerinin El Nino'nun beklenen gücünün yaklaşık üç katına ulaştığını gösterdiğini belirtti. Bu durumun Avrupa, Güney Asya ve Avustralya başta olmak üzere birçok bölgede aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artıracağını söyledi.

Şen, Türkiye'de de süper hücre olarak bilinen tekil fırtına bulutlarının daha sık görülebileceğini belirterek, ani yağışlar, dolu ve sel olaylarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

'ASIL ETKİYİ TEMMUZDAN SONRA GÖRECEĞİZ'

Süper El Nino'nun etkilerinin henüz tam anlamıyla başlamadığını kaydeden Şen, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında risklerin çok daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Orhan Şen, "Şu anda yaşadıklarımız aslında zorlu sürecin fragmanı. Önümüzdeki aylarda orman yangınları ve ani su baskınları açısından çok daha dikkatli olmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

BARAJLAR İÇİN REHAVET UYARISI

Barajlardaki doluluk oranlarının yanıltıcı olabileceğini söyleyen Şen, özellikle büyük şehirlerde su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da baraj doluluklarının yüzde 70'in altına gerilemeye başladığını ifade eden Şen, buharlaşma ve şebeke kayıpları nedeniyle mevcut suyun önemli bölümünün kullanılamadan kaybedildiğini söyledi.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Şen, gereksiz su kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

YILAN, AKREP VE KENELERE DİKKAT

Aşırı sıcakların sadece insanları değil, yaban hayatını da etkilediğini ifade eden Şen, sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılan, akrep ve kene gibi canlıların yerleşim alanlarında daha sık görülebileceğini söyledi.

Şen, vatandaşların resmi meteorolojik uyarıları takip etmesi gerektiğini belirterek, sosyal medyada yayılan asılsız hava tahminlerine itibar edilmemesi çağrısında bulundu.