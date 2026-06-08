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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Tahran'a sert bir çağrıda bulunarak, saldırıların müzakerelere katkı sağlamayacağını söyledi ve İran'ın yeniden anlaşma masasına dönmesi gerektiğini belirtti.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail’de sirenlerin çalmasının ardından yaptığı değerlendirmede, İran’ın füze saldırısına tepki gösterdi. Trump, "İran’a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail’in bugün Beyrut’a düzenlediği saldırıya ilişkin de "Bundan memnun değilim" şeklinde konuştu.