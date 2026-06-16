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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’dan İngiltere’ye bal ihracatı gerçekleştirildi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bal paketleme tesisinde düzenlenen programla, 17.271,9 kilogram Karakovan Balı, Kaset Bal ve Süzme Çiçek Balı İngiltere’ye gönderildi.

Vali Muammer Erol, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nin 10 milyon avroluk hibe desteği sağladığı "Arım, Balım, Peteğim" projesi kapsamında kurulan ve Balmer Şirketi tarafından işletilen tesiste düzenlenen programa katıldı.

Programa ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de iştirak etti.

2026'DA İNGİLTERE'YE 26,9 TON BAL İHRACATI

Programda konuşan Vali Muammer Erol, 2026 yılı içerisinde İngiltere'ye daha önce 9 bin 626 kilogram petek balı ihracatı yapıldığını belirterek, yeni sevkiyatla birlikte ihracat rakamlarının daha da arttığını söyledi.

Erol, "15 Haziran 2026 tarihinde İngiltere'ye 17 bin 271,9 kilogram Karakovan Balı, Kaset Bal ve Süzme Çiçek Balı ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı içerisinde İngiltere'ye gerçekleştirilen toplam bal ihracatı miktarı 26 bin 897,9 kilograma ulaşacaktır" dedi.

"ORDU BALININ GÜVENİLİRLİĞİ TESCİLLENİYOR"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ise Ordu'nun Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ordu'muz, Türkiye'de bal üretim merkezlerinden birisidir. Üreticilerimiz tarafından ülkemizin 60 ilinde üretilen ballarımızın bugün İngiltere'ye ihracatını yapacağız. Buradan da 80 ülkeye dağıtımları yapılacak. Üreticilerimizin ürünlerinin karşılığını alması, Ordu balımızın markalaşması hepimizin ortak hedefidir. İngiltere'ye yapılan bu ihracat, sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda Ordu balımızın uluslararası düzeyde güvenilirliğinin de bir tescilidir" diye konuştu.

ORDU, TÜRKİYE'NİN BAL ÜRETİMİNDE LİDER İLLERİNDEN BİRİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da balın, fındıktan sonra ilin önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu belirtti.

Ay, "İlimizde önemli ihracat ürünlerinden birisi de bal. Fındıktan sonra arı ürünlerimizden balı da ihraç etmiş oluyoruz. İlimiz, 16 bin 750 ton ile bal üretiminde lider konumdadır. 3 bin 100 arıcımızın toplamda 650 binden fazla kovan varlığı ile Muğla'dan sonra ülkemizde ikinci sırada yer alıyoruz. Bal üretiminde ülkemizin yaklaşık yüzde 17'lik ihtiyacını ilimiz karşılıyor. Bununla birlikte arı ve arı ürünleri ihracatımız da bulunmaktadır. 2025 yılında 509 ton olmak üzere, 2026 yılının ilk altı ayında da 112 ton bal ihracatımız gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

BALMER TESİSLERİ TÜRKİYE ARICILIĞINA YÖN VERECEK

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise Arı Ürünleri AR-GE Merkezi'nin sektöre önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Cınbırtoğlu, "Arı Ürünleri AR-GE Merkezi, akredite laboratuvar birimleri ve bal paketleme ile temel petek tesisleriyle sektörün ulusal ve uluslararası pazarlara etkin bir şekilde ulaşmasında lokomotif olacaktır. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip bu tesis sayesinde arı ürünlerinin analizleri yapılarak markalaşma, uluslararasılaşma, ürün çeşitlendirme, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında katma değer sağlanacaktır" dedi.

ÜRETİCİYE DESTEK, EKONOMİYE KATKI

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de ihracat faaliyetlerinin üreticilere önemli katkılar sunduğunu belirterek, "İlimizde üretilen kaliteli balın uluslararası pazarlara ulaştırılması amacıyla ihracat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen ihracatlarla Ordu balının dünya pazarlarında yer alması sağlanırken, üreticilerimizin gelirlerinin artırılmasına ve ülke ekonomisine döviz girdisi kazandırılmasına katkı sunulmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İngiltere'ye ihraç edilen 17 bin 271,9 kilogram Karakovan Balı, Kaset Bal ve Süzme Çiçek Balı Balmer tesislerinden tıra yüklenerek yola çıktı.