Ordu’nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, baba ve öğretmen kızı yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Dişkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aybastı Alacalar Şehit Yener Şahin İlkokulu öğretmeni Esra Şentürk’ün kullandığı 52 AGZ 997 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada, araç sürücüsü Esra Şentürk ile babası Kadem Şentürk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, baba ve kızının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.