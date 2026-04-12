Bolu’da sokak ortasında yaşanan tartışma, polis müdahalesiyle son buldu. Eşiyle kavga eden ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE DİKKAT ÇEKEN SÖZ

Ekipler tarafından ikna edilmeye çalışılan şahıs, eşinin şikayetçi olması üzerine polis aracına bindirilmek istendiği sırada tepki gösterdi. Şahsın, “Ben terörist miyim?” diyerek polis ekiplerine çıkıştığı öğrenildi.

Taraflar, ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu’na götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.