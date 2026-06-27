Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Fatsa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, başta Mustafa Kemal Paşa Mahallesi olmak üzere ilçe merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu.

En yoğun su birikintilerinin görüldüğü noktalardan biri olan Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirildi. Yetkililer, ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.