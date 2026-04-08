Ordu’nun Altınordu ilçesinde, trafiğe kapalı caddelerde motosiklet kullanımına yönelik denetimler artırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalarda çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

TRAFİĞE KAPALI ALANLARDA SIKI KONTROL

Motorlu araç girişinin yasak olduğu Sırrı Paşa Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tek tek tespit edildi. Ekipler, yayaların can güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı titizlikle çalışma yürüttü.

261 SÜRÜCÜYE 364 BİN TL CEZA

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 261 motosiklet sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 364 bin 716 TL idari para cezası kesildi.

DENETİMLER TÜM İLDE SÜRECEK

Yetkililer, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanımına yönelik denetimlerin sadece Altınordu ile sınırlı kalmayacağını, Ordu’nun 19 ilçesinde de artarak devam edeceğini bildirdi.