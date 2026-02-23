Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Korgan ilçesinde soğuk ve karlı günlerin ardından gelen sıcak hava dalgası fındığı şimdiden etkilemeye başladı.

Korgan'da bazı mahallelerinde fındık dalları yaprak açmaya başladı. Şaşıracağınız fotoğraf Ordu Korgan'da çekildi. "Fotoğraflar mart sonu nisan başını andırsa da bu görüntüler aslında 23 Şubat'ta Korgan da yaşayan Hikmet Ayba, tarafından çekildi. Ordu'nun geçirdiği soğuk ve karlı günlerin ardından gelen sıcak hava dalgası fındığı şimdiden etkilemeye başladı. Ordu'nun bazı mahallelerinde fındık dalları yaprak açmaya başladı. Bu yemyeşil yapraklar şubat ayının 23'nde fındık dalları yaprak açtı. Fındık bahçesindeki dal daha şimdi den yem yeşil yapraklarını açmış.