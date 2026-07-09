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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası ile Korgan ilçesindeki Turnalık Yaylası'nda sürdürülen sondaj çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlar, bölgede nöbet başlattı.

Bölge halkı, sondaj faaliyetlerinin doğal yaşamı olumsuz etkilediğini ve endemik Akkuş Zambağı'nın yaşam alanlarını tehdit ettiğini iddia etti. Açıklamalarda, çalışmaların devam etmesi halinde bitkinin neslinin tehlikeye girebileceği öne sürüldü.

BM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATTILAR

Vatandaşlar ayrıca, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında endemik türlerin korunmasına ilişkin yükümlülükler bulunduğunu hatırlatarak, yürütülen faaliyetlerin bu ilkelere aykırı olduğunu savundu.

Bölgede toplanan vatandaşlar, sondaj çalışmalarının durdurulmasını talep ederken, "Yaylalarımıza dokunmayın" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Sondaj faaliyetlerine karşı başlatılan nöbetin sürdüğü belirtildi.