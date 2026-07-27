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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirerek ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Zübeyde Hanım Caddesi Hastane Sapağı mevkiinde biriken sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

KARADENİZ'DE SAĞANAK ALARMI: ORDU GÖLE DÖNDÜ

Orta Karadeniz bölgesinde dün başlayan ve bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artıran şiddetli yağışlar, Ordu merkezinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Ordu Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "çok kuvvetli yağış" uyarılarının ardından, kentin en işlek noktalarından biri olan Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi sular altında kaldı.

HASTANE SAPAĞI'NDA ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağışın en fazla olumsuzluk yarattığı noktalardan biri Hastane Sapağı mevkii oldu. Metrekareye düşen yoğun yağış miktarı nedeniyle altyapı yetersiz kaldı ve rögarlar taştı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Su seviyesinin kaldırım boyunu aşması nedeniyle çok sayıda binek araç yolda kaldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Hastane güzergâhında bulunan ambulanslar ve acil servis araçları ilerlemekte zorluk yaşadı. Esnaf Teyakkuzda: Caddede bulunan bazı dükkanların girişlerini su basma tehlikesi yaşanırken, esnaflar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

EKİPLER SAHADA: TEYAKKUZ DURUMU SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ordu Valisi Muammer Erol yaptığı açıklamada, il genelinde metrekareye 51 ila 100 kg arası yağış düşmesinin beklendiğini hatırlatarak, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.