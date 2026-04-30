Ordu’nun Ünye ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının, çatıdaki malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı belirlenirken, ekipler söndürme çalışmalarının ardından bir süre soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.