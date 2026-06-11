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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrenciler ile birlikte Anne Üniversitesi, 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları ve Düriye Çetinceviz Anaokulu öğrencilerine de mezuniyet belgeleri verildi.

Cumhuriyet Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, Ordu Üniversitesi diğer yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

"BİRLİKTE BAŞARMANIN DEĞERİNİ ÖĞRENDİK"

Halk oyunları gösterisinin ardından mezun öğrenciler adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Doğa Öğüt, üniversite yıllarının yalnızca mesleki bilgi kazandırmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ordu Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak geçirdiğimiz yıllar bizlere yalnızca mesleki bilgi kazandırmadı; aynı zamanda düşünmeyi, üretmeyi, araştırmayı, farklı fikirlere saygı duymayı, karşılaştığımız zorluklar karşısında pes etmemeyi ve birlikte başarmanın değerini de öğretti. Özellikle ben ve benim gibi deprem felaketi yaşayan öğrenciler, o zor günlerde hocalarımızdan gördüğümüz desteği hiçbir zaman unutmayacağız."

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkenin geleceğine katkı sunacak gençler olarak bilimin ışığında ilerlemeyi, çalışmayı ve üretmeyi ilke edinmeleri gerektiğini ifade eden Öğüt, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünü rehber edineceklerini dile getirdi.

REKTÖR BAŞ: "DİPLOMA BAŞARININ TEK ÖLÇÜSÜ DEĞİL"

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise üniversite eğitiminin yalnızca mesleki bilgi kazandırma süreci olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin düşünme, sorgulama, araştırma ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirdikleri önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Mezunların aldıkları diplomanın akademik başarının yanı sıra emek, sabır, disiplin ve kararlılığın da bir göstergesi olduğunu ifade eden Rektör Baş, Ordu Üniversitesi olarak öğrencileri yalnızca mesleki yeterliliklerle değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel düşünebilen, bilimi rehber edinen ve insanlığa fayda üretmeyi hedefleyen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYİ SÜRDÜRMELİSİNİZ"

Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çeken Rektör Baş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yapay zekadan dijital dönüşüme, iklim krizlerinden küresel ekonomik rekabete kadar dünya hızla değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Artık başarı sadece bir diploma almak değildir. Değişime uyum sağlayabilmek, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmek ve yeni şeyler üretebilmekle mümkündür. Sizlerden beklentimiz bilimsel düşünebilen, çözüm üretebilen, girişimci ruh taşıyan ve insan merkezli bir anlayışla hareket eden bireyler olmanızdır. Ülkemizin geleceği bilimde, teknolojide, sanatta, sağlıkta, tarımda, eğitimde ve tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan gücüyle daha iyi olacaktır.”

Ordu Üniversitesinin eğitim kalitesini yükseltme, bilimsel araştırmaları geliştirme ve öğrencilerini çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Baş, üniversitenin akademik birikimi, araştırma faaliyetleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile sosyal ve kültürel çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti.

Mezunlara dürüstlük, adalet ve insan sevgisinden ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Rektör Baş, “Başarıya giden yolda en büyük sermayeniz çalışkanlığınız ve karakteriniz olacaktır. Karşılaşacağınız güçlükler karşısında umudunuzu kaybetmeyin ve öğrenmeye devam edin.” dedi.

Konuşmasında öğrenci velilerine, akademik ve idari personele de teşekkür eden Rektör Baş, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezunlarını tebrik ederek kendilerine sağlık, başarı ve mutluluk dileklerini iletti.

AŞKIN BAŞ: "ORDU ARTIK BİR EĞİTİM ŞEHRİ"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş da konuşmasında Ordu Üniversitesinin kuruluş sürecine değindi.

Yaklaşık 20 yıl önce üniversitenin kuruluşu için çalışan ekipte yer aldığını hatırlatan Baş, bugün 20 bin öğrenci kapasitesine ulaşan bir eğitim yuvası görmekten kıvanç duyduğunu belirtti.

Ordu'nun artık bir kültür ve sanat şehrinin yanı sıra bir "eğitim şehri" haline geldiğini söyleyen Baş, 3 bin gencin mezuniyetinin şehir sosyolojisine de büyük katkı sunduğunu ifade etti.

PLAKETLER VERİLDİ, KEPLER HAVAYA FIRLATILDI

Açılış konuşmalarının ardından bölümünü derece ile bitiren öğrencilere plaket takdim edildi.

Törende ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrenciler ile birlikte yaşam boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan Anne Üniversitesi ve 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları ile Düriye Çetinceviz Anaokulu öğrencilerine de mezuniyet belgesi takdim edildi.

2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin büyük bir heyecanla keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.