Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, sabah saatlerinde yoğun katılımla başladı. Kent genelinden gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri kutlamalar için bir araya geldi.



Programın başlangıç noktası olan Ceren Özdemir Meydanı’nda toplanan kalabalık, pankartlar ve sloganlar eşliğinde 1 Mayıs’ı kutladı. Alanda yapılan toplanmanın ardından katılımcıların belirlenen yürüyüş güzergâhını takip ederek kortej halinde ilerlediği görüldü.



Yürüyüşün, Tayfun Gürsoy Parkı’nda sona ereceği ve burada düzenlenecek miting programıyla etkinliklerin devam edeceği bildirildi. Parkta yapılacak konuşmalar ve çeşitli etkinliklerle günün anlam ve önemine vurgu yapılması bekleniyor.

Yetkililer, kutlamaların güvenli ve sorunsuz şekilde devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.