

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Türk Sağlık-Sen’in Ankara’da gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu’nda Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Türk Sağlık-Sen 8. Olağan Genel Kurulu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerin katılımıyla adeta bir miting havasında gerçekleştirildi. Genel Başkan Önder Kahveci’nin güven tazelediği kongrede, sendikanın en başarılı ve aktif isimlerinden biri olan Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, genel merkez kadrosuna girerek Ordu’yu Ankara’da temsil etme hakkı kazandı.

ZENGİN’DEN TEŞEKKÜR MESAJI: "KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sonuçlarının ardından bir açıklama yapan Fatih Galender Zengin, kendisine duyulan güvenden dolayı teşkilat büyüklerine teşekkür etti. Zengin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı kongrede, bizlere güvenerek bu göreve layık gören Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci'ye, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yücel Kazancıoğlu’na ve tüm teşkilat büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Görev alan tüm başkanlarımızı kutluyor; teşkilatımız ve üyelerimiz için kararlılıkla çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Haklı dava, güçlü sendika! Birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız.”