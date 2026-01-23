Ekonomik kriz, art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Yüzde 27 artışla 28.075 TL olarak açıklanan asgari ücretin, 30.143 TL olan açlık sınırının dahi altında belirlenmesine tepkiler sürerken; 'geçim yoksa seçim var' diyen muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarını sürdürüyor. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.

ORC Araştırma 20-22 Ocak tarihlerinde (2026) asgari ücretle çalışanların siyasi parti oy tercihlerini araştırdı. Bin 180 asgari ücretliye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye soruldu.

ASGARİ ÜCRETLİ CHP DEDİ

Ankete katılanların yüzde 35,3'ü CHP derken, AKP'ye oy verenlerin oranı yüzde 29,1 oldu. CHP lideri Özgür Özel asgari ücret zammına tepki göstererek "Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda" demişti.

ORC Ankete göre, asgari ücretle çalışanların 'bu pazar seçim olsa' siyasi partilere verecekleri oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 29,1

MHP: Yüzde 6,4

DEM: Yüzde 5,3

İYİ PARTİ: Yüzde 4,6

ZP: Yüzde 3,9

YRP: Yüzde 2,9

BBP: Yüzde 2,5

YMP: Yüzde 2,1

SP: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 6,2