ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilere yönelik denizde ikmal faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar yayımladı. Açıklamada, savaş gemilerine denizde yiyecek, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerinin aktarıldığı, bu sayede gemilerin limana uğramadan görevlerini sürdürebildiği belirtildi.
Paylaşımda ikmalin hangi görev gücüne yapıldığına dair bilgi verilmedi.
Öte yandan ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliği sürüyor. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki grubun Hürmüz çevresine sevk edildiği biliniyor, ancak kesin konumuna dair resmi açıklama bulunmuyor.