Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Szombathely kentinde düzenlenen seçim mitinginde Ukrayna’ya yönelik sert ifadeler kullandı. Orban, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği’nden Macaristan’ın Rusya’dan ucuz enerji almasının engellenmesini talep ettiğini öne sürerek, “Bunu kim söylüyorsa Macaristan’ın düşmanıdır. Dolayısıyla Ukrayna bizim düşmanımız” dedi.

Rusya’dan enerji tedarikinin kesilmesi halinde Macar ailelerin ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kalacağını savunan Orban, alternatif kaynakların daha pahalı olacağını belirtti. Enerji fiyatlarının yükselmesi durumunda hane başına yıllık yaklaşık 2 bin 600 euro ek yük doğacağını ifade eden Orban, bunun “bir aylık maaşın kaybı” anlamına geldiğini dile getirdi.

'Savaş öncesi son seçim'

Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliğine de karşı çıkan Orban, bu adımın Avrupa Birliği’ni doğrudan savaşa sürükleyebileceğini savundu. Macaristan’ı çatışmanın dışında tutma sözü veren Orban, 2026 genel seçimlerinin kritik bir dönemeç olacağını belirterek, “Bu seçimi savaş öncesi son seçim olarak görüyorum. 2026’da seçilecek hükümet, savaşa girip girmeyeceğimize karar verecek” ifadelerini kullandı.

Halihazırda petrolünün önemli bölümünü Druzhba boru hattından, doğalgazını ise TürkAkım üzerinden temin eden Macaristan, AB’nin 2027’ye kadar Rus enerji ithalatını sonlandırma planına karşı çıkıyor. Budapeşte yönetimi, Brüksel’in Rus gazına yönelik kısıtlamalarını Avrupa Adalet Divanı’na taşımıştı.

Macaristan’da genel seçimlerin 12 Nisan 2026’da yapılması planlanıyor. Seçimde Orban liderliğindeki Fidesz ile muhalefetteki Tisza Partisi arasında kıyasıya bir yarış bekleniyor.