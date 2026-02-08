Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’de bireysel borçluluk oranlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hane halkının önemli bir bölümünün borç içinde olduğunu dile getiren Erbakan, borçların büyük kısmının vadesi geçmiş alacaklardan oluştuğunu söyledi.

Erbakan, neredeyse her üç haneden birinin gecikmiş borcu bulunduğunu belirterek, borçların çevrilememesinin artık yaygın bir tablo haline geldiğini ifade etti.

'Vatandaş borç sarmalında'

Kredi kartı verilerine de dikkat çeken Erbakan, kart sahiplerinin yüzde 38,5’inin yalnızca asgari ödeme tutarını yatırabildiğini söyledi. Bu durumun, borcun tamamının ödenemediğini ve vatandaşın borç sarmalına girdiğini gösterdiğini belirten Erbakan, “Toplumun yaklaşık yüzde 40’ı kredi kartı borcunun tamamını kapatamıyor” dedi.

BDDK verilerine atıfta bulunan Erbakan, vatandaşın bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun 5,7 trilyon liraya yükseldiğini kaydetti. AK Parti’nin iktidara geldiği dönemde bu rakamın 6 milyar lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Erbakan, bireysel borçluluğun katlanarak arttığını savundu.

Ekonomik baskı toplumsal ruh sağlığını etkiliyor

Borçlanmadaki artışın yalnızca ekonomik değil, psikolojik sonuçlar da doğurduğunu dile getiren Erbakan, antidepresan kullanımındaki yükselişe dikkat çekti. 2016 yılında 45 milyon kutu olan antidepresan tüketiminin 2025’te 71 milyon kutuya çıktığını belirten Erbakan, ekonomik baskının toplumsal ruh sağlığını da etkilediğini öne sürdü.