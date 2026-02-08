Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında gözler Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic derbisine çevrildi. Saat 15.30’da başlayacak mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

LİDER FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE

Ligde geride kalan 18 maçta 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. Sarı lacivertliler, son 6 maçını kazanarak form grafiğini yukarı taşıdı.

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray’a karşı son 7 derbiyi kazanmayı başardı.

Sarı lacivertliler, 2022-23 sezonundan bu yana ligde oynanan tüm derbilerde üstünlük sağladı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı ligdeki son galibiyeti 11 Nisan 2022’de 76-70’lik skorla gelmişti.

GALATASARAY FORMDA GELİYOR

Sarı kırmızılı ekip ise haftaya averajla 6. sırada girdi. 18 maçta 11 galibiyet alan Galatasaray, ligdeki son 4 karşılaşmasını kazandı.

Başantrenör Gianmarco Pozzecco’nun göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen sarı kırmızılılar, derbide kazanarak hem üst üste 5. galibiyetini almayı hem de 7 maçlık Fenerbahçe serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile yükselişteki Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği derbi, haftanın en kritik maçı olarak öne çıkıyor.