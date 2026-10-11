Kaynak: ANKA

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük opera sanatçılarından Leyla Gencer, 98’inci doğum yılında Bakırköy’de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun da katıldığı gecede, İstanbul Symphonic Project, solist Celine Akçağ ve orkestra şefi Orhan Şallıel sanatseverlerle buluştu.

Bakırköy Belediyesi, dünya opera sahnelerinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve uluslararası alanda “La Diva Turca” ünvanıyla tanınan Leyla Gencer’in sanat mirasını yaşatmak amacıyla düzenlediği anma konserini bu yıl üçüncü kez sanatseverlerle buluşturdu. Gencer’in doğum günü olan 10 Ekim’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçının adını taşıyan merkezde düzenlenen konser, müzikseverleri Leyla Gencer’in anısı etrafında bir araya getirdi. Gecede, İstanbul Symphonic Project sahne alırken mezzo soprano Celine Akçağ solist olarak performans sergiledi. Orhan Şallıel’in yönettiği orkestra, repertuvarıyla dinleyicilere özel bir müzik deneyimi sundu.

Başkan Ovalıoğlu’nun da katıldığı konserde sanatseverler, Leyla Gencer’in opera dünyasındaki yerini ve sanat yaşamının bıraktığı izleri anma fırsatı buldu.

Anma gecesinde konuşan Ovalıoğlu, “Operamızın dünyaya mal olmuş efsanevi ismi, ‘La Diva Turca’ olarak anılan büyük sopranomuz Leyla Gencer’in doğum gününün 98'inci yıl dönümünü yine hep birlikte, büyük bir gururla andık. Adını yaşattığımız Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezimiz, Bakırköy’ümüzün kültür ve sanat hayatının kalbinin attığı en kıymetli yuvalarımızdan biridir. Bu yıl Leyla Gencer’in adını doğada da yaşatmak istedik ve TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunduk. İnanıyoruz ki bu fidanlar onun anısıyla yeşerecek ve geleceğe nefes olacaktır. Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha bu çatı altında birlikte hissettik. Bu muhteşem gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, bu geceyi bizimle paylaşarak sanatın ve Leyla Gencer’in anısına ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.