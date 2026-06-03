Emekli büyükelçi ve CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e açıklamalarda bulundu. Öymen, "Barrack’ın verdiği demeçlerde Türkiye’nin de bulunduğu bölgedeki ülkelerin iç politikasına hatta devlet biçimine yön verme çabası olduğunu görüyoruz. Osmanlı’daki millet sisteminin iyi olduğunu söylüyor. Ulus devletlerin Ortadoğu’daki müttefiklerini rahatsız ettiğini açıklıyor. Bu devletler için 'meşruti monarşi'nin daha uygun olduğundan söz ediyor. Tüm bunlar ABD’nin Türkiye’deki rejimin değiştirilmesi yönünde düşüncelerinin olduğunu gösteriyor." dedi.

Eski CIA Temsilci Graham Fuller’in “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” kitabında da Atatürk devriminin ve yapılan reformların eleştirdiğini hatırlatan Öymen, "Anlaşılıyor ki Atatürk rejiminden rahatsızlık duyuluyor. Bunları dikkate almalıyız." şeklinde konuştu.

Öymen, "Mutlak butlan kararının ardından iç politikada yaşanan gelişmeler söz ettiğiniz tabloda nereye oturuyor?" sorusuna ise, "Tüm bunları Türkiye’de iç politikada yaşanan gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz. Birbirleriyle bağlantılı düşünmek gerek. İktidarda öteden beri CHP’ye yönelik bir sıkıntı var. CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti olması, kamuoyu yoklamalarında önde görünmesi, halk desteğinin artması iktidarı rahatsız etti." şeklinde yanıt verdi.

Öymen sözlerini şu şekilde sürdürdü: İktidarda “Ne yaparsak gelecek seçimde CHP’nin kazanmasını engelleriz” düşüncesi hakim. Yargı yoluyla önce belediye başkanları tutuklandı sonra CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı alındı. CHP’ye yargı devreye sokularak bir girişim olduğu izlenimi ortaya çıkıyor.

Öymen, CHP'deki kurultay tartışmalarına dair ise şunları söyledi;

Kılıçdaroğlu Yargıtay onayının beklenmesi gerektiğini söylüyor. Mahkeme kararında “Yargıtay sonuçlanana kadar kurultay yapılamaz” hükmü yok. Yargıtay kararı uzun da sürebilir. Süre uzarsa ve baskın seçim olursa CHP’nin varlık gösteremeyeceğini düşünenler var. Böyle belirsiz bir ortamda Kılıçdaroğlu kurultay için hala adım atmadı. Eski milletvekili arkadaşlarımız mahkeme kararını eleştiren açıklama yayımladı. Ben de destekliyorum.

Öte yandan mutlak butlan kararını eleştirirken diğer gelişmeler göz ardı edilmemeli. Uluslararası birçok gelişme yaşanıyor. CHP adına kim konuşacak, Türkiye’nin birinci partisinin bu konudaki rolü ne olacak? Geçmişte CHP ulusal ve uluslararası konularda önemli rol oynadı. Bugün de beklenen bu. Ama CHP tüm dikkatini parti içindeki sorunlara odaklarsa Türkiye bundan kazançlı çıkmaz. Bunun çözümü, çaresi bir an önce kurultay yapılması.