Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği köşe yazısında, yüzde 4,18’lik aylık artışın tüm dengeleri bozduğunu vurguladı. Aktaş, Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık yıl sonu hedefi artık sadece kağıt üzerinde bir temenniden ibaret olduğunu belirtti.

TÜİK’in nisan ayı için açıkladığı yüzde 4,18’lik tüketici fiyat artışı, ekonomi yönetiminin ve piyasaların beklentilerini aşan bir tablo ortaya koydu. Geçen yılın aynı ayında yüzde 3 olan artışın bu yıl çok daha yüksek gelmesi, yıllık enflasyonu yüzde 30,87’den yüzde 32,37 seviyesine taşıdı.

"1,5 PUANLIK ARTIŞ HAFİFE ALINAMAZ"

Yıllık enflasyondaki 1,5 puanlık sıçramanın görmezden gelinemeyecek bir "dönüş" olduğuna dikkat çeken Alaattin Aktaş, küresel ölçekte bir kıyaslama yaparak tehlikenin boyutuna işaret etti:

"Avrupa Birliği’nde yıllık oran yüzde 2,8 iken ve oradaki ekonomi yönetimleri bu oran artmasın diye uykusuz geceler geçirirken, bizde sadece bir ayda yaşanan yüzde 4,18’lik artış durumun ciddiyetini ortaya koyuyor."

ÖNÜMÜZDEKİ 4 AYA DİKKAT!

Önümüzdeki dört ayın (Mayıs-Ağustos) enflasyon açısından kritik olduğu vurgulayan Aktaş, geçen yılın aynı döneminde toplam artışın yalnızca yüzde 7 düzeyinde kaldığını hatırlattı. Aktaş, mevcut savaş koşullarında aylık artışları yüzde 2’nin altına çekmenin imkânsız olduğunu belirtti. Bu durum, baz etkisinin tersine çalışacağını ve yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda yukarı yönlü tırmanışını sürdüreceğini gösterdiğini Aktaş söyledi.

TAHMİNLERDE YÜZDE 25-30 BANDI GERİDE KALDI

Yıla başlarken yüzde 20’nin altını hedefleyen piyasa tahminleri, savaşın uzaması, olumsuz hava şartları ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma ile birlikte kademeli olarak yükseldi. Aktaş, piyasadaki ağırlıklı beklentinin artık yüzde 30-35 aralığına kaydığını ifade etti.

GÖZLER 14 MAYIS’TA

Merkez Bankası’nın (TCMB) 14 Mayıs’ta açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporu, ekonomi yönetiminin gerçeklerle ne kadar yüzleşeceği konusunda belirleyici olacak.

İlk dört ayda enflasyon yüzde 14,64’e ulaşmış durumda. Yıllık yüzde 19’luk bir hedefin tutması için yılın geri kalan 8 ayında toplam artışın yüzde 3,8’de kalması gerekiyor.

Aktaş, bu oranın tutturulmasının imkânsızlığına değinerek, "Merkez Bankası kağıt üzerinde mücadele ediyormuş gibi görünmek adına bu oranlarda ısrar ederse, zaten azalan inandırıcılığını tamamen yitirir" uyarısında bulundu.

HEDEF SABİT KALABİLİR, AMA GERÇEK DEĞİŞMEZ

TCMB’nin tahmin aralığını (mevcut yüzde 15-21) yukarı çekse bile, yüzde 16’lık resmi hedefi "sembolik" olarak sabit tutabileceğini belirten Aktaş, hedefin tahmin aralığının altında kalmasının geçmişte de yaşandığını ancak mevcut makasın artık rasyonel bir açıklaması kalmadığını ifade etti.